В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского

Правоохранительные органы задержали Рашида Хачатряна, известного как Рашид Джамбульский. ГУ МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по статье о высшем положении в ОПС в отношении Хачатряна, его поместили в СИЗО, сообщили РБК в ведомстве.

Речь идет о ст. 210 УК России, которая вступила в силу весной 2019 года и направлена против воров в законе. Мужчина был задержан в Оренбургской области. Суд поместил его под стражу.

По словам представителя ГУ МВД, было установлено, что он создал организованную группу для установления криминального влияния на территории одного из районов Татарстана. Подозреваемые занимались вымогательством у местных предпринимателей, часть денег Хачатрян получал как организатор.

«При обыске по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты — холодное оружие, сим-карты, сотовые телефоны, а также более 1 млн руб. и $6 тыс.», — сообщили в МВД и добавили, что предварительный ущерб от действий группы оценивается в 5 млн руб., также возбуждено дело по статье о вымогательстве.

Помимо предполагаемого вора в законе были задержаны еще четыре подозреваемых в участии в ОПГ. Суд заключил их всех под стражу. Местное издание «Бизнес-Онлайн» сообщает, что Рашид Джамбульский находится в казанском СИЗО-1. Газета пишет, что он получил статус вора в законе в 1997 году. До июля 2018 года он находился в местах лишения свободы.