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Прокуратура проверит заставлявшего ребенка мыть пол водителя автобуса

Прокуратура Свердловской области начала проверку нарушения прав несовершеннолетнего мальчика, которому стало плохо во время поездки в автобусе Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 10 августа ребенок ехал в салоне рейсового автобуса № 19 (маршрут обслуживает компания «Ю-Ви-Эй-Транс») и почувствовал себя плохо, в результате чего его стошнило. Кондуктор забрала у мальчика телефон и потребовала убрать за собой, пообещав взамен отдать устройство. Она вернула ребенку телефон после вмешательства других пассажиров, однако впоследствии к инциденту присоединился водитель — он прекратил движение и также потребовал от ребенка вымыть пол.

Об инциденте первым написал местный портал E1.ru. Очевидцы рассказали изданию, что кондуктор согласилась вернуть телефон мальчику лет 8–10 только после того, как другие пассажиры пригрозили ей полицией. Водитель также перестал кричать на ребенка и вернулся за руль из-за недовольства пассажиров. В компании, которая обслуживает маршрут, изданию пообещали разобраться в ситуации. Кроме того, портал со ссылкой на крупнейшего перевозчика города уточняет, что обычно в таких случаях автобус снимают с линии и отправляют в парк на уборку.

Теги: Автобус, мальчик, Екатеринбург
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