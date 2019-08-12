Кремль сообщил о переносе встречи Путина с Алиевым и Роухани

Кремль сообщил о переносе встречи Путина с Алиевым и Роухани

Встречу на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани перенесли на более поздний срок. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, саммит, который должен был состояться на этой неделе, отложили «по техническим причинам». Когда именно пройдет встреча, представитель Кремля не уточнил.

Встреча трех лидеров была запланирована на 14 августа в Сочи. На следующий день должны были пройти двусторонние переговоры Путина с Алиевым.

Ранее встреча глав Ирана, Азербайджана и России в таком формате прошла в Баку в 2016 году. По ее итогам была принята совместная декларация, в которой президенты договорились развивать трехстороннее сотрудничество.

В прошлый раз лидеры встречались в августе 2018 года в рамках саммита «каспийской пятерки», в котором также участвовали Казахстан и Туркменистан. Стороны подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.