В Новосибирске пятерых рабочих засыпало грунтом на территории аэропорта

В Новосибирске при проведении ремонтных работ засыпало землей пять человек, их госпитализировали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Пожарно-спасательные подразделения сейчас находятся на месте происшествия и проводят работы по поиску возможного нахождения еще людей», — добавили в пресс-службе.

По факту обвала грунта при проведении работ по реконструкции аэропорта Толмачево следователи начали проверку, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в управлении СК по Новосибирской области. Как сообщал «Новосибирск Онлайн», пострадавших спасли другие рабочие. Их отправили в больницу города Обь.

В конце мая в Петербурге рабочих засыпало грунтом, когда они меняли канализационную трубу на улице Репищева. Один мужчина погиб, второго госпитализировали. СК завел уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сообщалось, что место проведения работ не было оборудовано ни защитным, ни сигнальным ограждением.