В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщила РБК ее знакомая, актриса Светлана Степанковская.

«[Скончалась] 11 августа вечером у себя дома в Москве», — сказала Степанковская.

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что к девушке вызываои скорую помощь. «Приезжали к ней оказывали помощь, у нее передозировка [наркотиков], предварительно», — сказал собеседник.

РЕН ТВ со ссылкой на источник ранее сообщил, что 11 августа девушке стало плохо, она потеряла сознание. Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.

Диджей Алексей Чернорот в беседе с телеканалом позднее выразил уверенность, что никаких наркотиков не было. Он рассказал, что познакомился с девушкой два месяца назад. Рассказова взяла у него несколько уроков, а затем уехала отдыхать и «по каким-то делам в Европу», а с ним давно не связывалась.