В Челябинске с крыши жилого дома упала плита

В Челябинске с крыши жилого дома утром 12 августа упала парапетная плита, сообщает Ura.ru.

Как сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы города со ссылкой на данные управляющей компании «ДЕЗ Калининского района», данная ситуация находится под контролем. «На днях проведена техническая проверка целостности постройки, в результате которой был запланирован демонтаж плиты на 12 августа», — отметили в диспетчерской службе.

Отмечается, что угрозы обрушения нет. Поскольку парапетные плиты не относятся к числу несущих конструкций, жильцы в безопасности.

По данным портала 74.ru, обрушение произошло в доме 28 по улице Кыштымской. Около 10:00 по местному времени (8:00 мск) сообщение о ЧП поступило спасателям, на место выехали сотрудники МЧС. Эвакуация не проводилась. Организовано оцепление места обрушения.