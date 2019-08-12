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BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,75%) прогноз ING к 30.09.19
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В Минздраве дали рекомендации родителям по подготовке ребенка к школе

Родителям первоклассников стоит ослабить контроль и позволить ребенку самостоятельно координировать свою деятельность. Об этом главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко рассказал в интервью RT.

Он отметил, что одна из задач родителей на этом этапе — объяснить ребенку, что он идет в школу не ради игры, а чтобы проявить свои способности через обучение и соблюдение правил, где от него потребуется усидчивость, внимание и умение учится.

Имеет смысл помочь ребенку наладить отношения со сверстниками, например, расспросить, с кем он сидит за партой, что нравится его одноклассникам, чем они занимаются.

Для родителей также важно не концентрироваться на оценках, не ругать ребенка за плохие отметки, так как это может снизить мотивацию к обучению. Зинченко считает, что необходимо понять причину неуспеха. Часто ребенку тяжело удерживать внимание в течение всего урока, из-за чего не усваивается большая часть материала.

В первый год обучения стоит обратить внимание на сам процесс, когда «ребенок учится быть учеником», отмечает эксперт. «Если родители будут чувствительны и внимательны к особенностям ребенка, то им будет легко поддержать его в нужный момент, направить, помочь справиться с возникающими трудностями», — заключил Зинченко.

Теги: Минздрав, рекомендации, Школа
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