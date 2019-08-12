Умерла литературный критик Елена Макеенко

Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко умерла на 33-м году жизни. Об этом сообщил в своем Facebook журналист Юрий Сапрыкин.

Она боролась с онкологическим заболеванием на протяжении нескольких лет. Кроме прочего, она перенесла несколько операций и курсов химиотерапии.

В апреле текущего года Макеенко сообщила в своем Facebook, что болезнь начала прогрессировать. В связи этим она планировала уехать на лечение в Израиль.

Макеенко сотрудничала с такими изданиями, как «Афиша Daily», The Village, Esquire, а также писала статьи для проектов «Горький» и «Полка».