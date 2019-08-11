Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова погибла в ДТП. Ей был 31 год. Об этом в Facebook сообщил гендиректор театра Олег Орищенко.

По его словам, авария произошла 10 августа в час ночи. Исакова возвращалась с супругом из отпуска. По дороге из Борисполя в Харьков маршрутка, в которой находилась пара, попала в ДТП. Исакова умерла в больнице Полтавы от полученных травм. О дате и месте прощания с балериной будет известно 12 августа.

На сайте харьковского театра также появился некролог артистки. В нем отмечено, что Исакова ярко себя показала как в классической, так и в современной хореографии. Как пишет «Страна.ua», Исакова была известна зрителям, в частности, по ролям Мачехи и одной из сестер в балете «Золушка».