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На Храмовой горе в Курбан-байрам произошла стычка мусульман и полиции

Израильская полиция штурмом взяла Храмовую гору в Иерусалиме, противодействуя толпе мусульман, которые протестовали против появления на территории евреев. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Как поясняет издание, 11 августа более 80 тыс. мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама (по-арабски — Ид аль-Адха). Для предотвращения возможных беспорядков полиция на некоторое время закрыла вход пришедшим на гору евреям. Тем не менее, уточняет Jerusalem Post, мусульмане «физически» противостояли ожидавшим разрешения на вход, после чего в ситуацию вмешалась полиция.

Сотрудники правоохранительных органов с применением оглушающих гранат взяли территорию штурмом, расчистили ее от толпы мусульман и пустили на гору евреев. В столкновениях пострадали четверо полицейских и несколько евреев и мусульман.

Кроме того, на странице армии обороны Израиля в Twitter сообщается, что в день праздника «вооруженный террорист» из Газы подошел к границе с Израилем и начал стрелять по военнослужащим, которые открыли ответный огонь. Jerusalem Post уточняет, что нападавший был убит. Это третий подобный инцидент на границе за последние 10 дней.

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