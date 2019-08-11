Украинский чиновник опубликовал ответы крымчан о жизни на полуострове

Глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, бывший крымский чиновник Александр Лиев опубликовал на своей странице в Facebook письма «друзей-крымчан» об изменениях на полуострове после 2014 года.

На сайте Лиева указано, что он уроженец Крыма, ставший местным чиновником. В частности, он занимал пост министра курортов полуострова. После событий 2014 года чиновник был объявлен персоной нон грата и уехал в Киев, считает Крым «захваченным».

В его публикации приводятся смешанные отзывы. Некоторые отмечают улучшение транспортной инфраструктуры, общественного порядка, медицинской помощи и условий для бизнеса. «Много строят и реставрируют: Ливадия, Артек, новые корпуса больниц в Симферополе», — говорится в одном из отзывов.

Кто-то, наоборот, жалуется не невозможность вести бизнес, отсутствие работы и низкие цены и излишнее военно-патриотическое воспитание в школах. «Транспорт стал лучше. В Симферополе пробки, раньше такого не было. <...> Люди стали злее и как бы чего-то боятся <...> [Владимира] Путина вот показывают сейчас снова. Он тут везде висит», — сказано в другом письме.