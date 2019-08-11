Резервуар со спиртом взорвался на заводе биотоплива в Бразилии

Резервуар со спиртом взорвался на заводе биотоплива в Бразилии

Резервуар для хранения этанола взорвался и загорелся на заводе в бразильском муниципалитете Нова-Индепенденсия. Об этом сообщает телеканал G1 со ссылкой на пожарную службу.

Взрыв произошел утром 10 августа по местному времени. По предварительным данным, причиной стал дефект в крышке бака. В результате никто не пострадал. Отмечается, что резервуар может вместить 64 млн литров этанола.

Regional Press опубликовал кадры с места происшествия на своем канале в YouTube.

Видео: Regional Press / YouTube

При этом Radio Cacula отмечает, что на крышке бака производили сварочные работы. На заводе располагаются еще три резервуара, которые охлаждают для предотвращения дальнейших взрывов. В тушении принимают участие 18 пожарных машин и более 20 грузовиков.