Власти оценили в 120 тыс. число участников фестивалей в Москве

Фестивальные площадки ВДНХ и парка Горького в Москве в субботу, 9 августа, посетили более 120 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Фестивальные площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тыс. человек, а в Парке Горького побывали 52 тыс. гостей», — говорится в сообщении.

Впервые на ВДНХ состоялся торжественный развод конных и пеших караулов Президентского полка, а также показательные выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды. В воскресенье запланировано выступление музыкального коллектива «Свидание» и концертной программы «Симфонический квартирник». В течение двух дней на территории ВДНХ проводится ряд мероприятий, среди которых — фестиваль стрит-арта, уличные танцы, концерты под открытым небом, а также экспозиция граффити, приуроченная к 80-летию ВДНХ.

На гастрономическом фестивале Meat & Beat в Парке Горького, сообщает мэрия, «выступили популярные музыканты — Егор Крид, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка, Amchi, MC Doni».