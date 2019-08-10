Синоптик оценил заявление депутата о климатических атаках против России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК прокомментировал предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что непогода в России могла быть вызвана из-за применения климатического оружия со стороны США. «Это, конечно же, не соответствует действительности. Россия обладает компетенциями, которые способны определить, воздействует на нашу атмосферу вероятный противник или нет, производит ли модификацию погоды и т.д.», — сказал Тишковец.

По словам синоптика, виной погодных катаклизмов является стирание температурных граней между экватором и полюсами, что ведет к ослаблению западно-восточного переноса воздушных масс и, как следствие, усилению меридиональных процессов. Тишковец отметил, что они создают гигантские барические блоки, которые и стали причиной аномальных дождей и холода на европейской территории России, а также изнуряющего зноя и пожаров в Сибири.

Ранее Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что лесные пожары в Сибири и шторм в Москве могли быть результатом применения климатического оружия по решению «вашингтонского обкома», который «работает вовсю». Депутат от партии «Родина» предположил, что поводом для этого мог стать настоящий прорыв России в военной сфере.