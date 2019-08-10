В Махачкале подожгли машину для отлова безнадзорного скота

Неизвестные в Махачкале подожгли машину, принадлежащую предприятию МУП «Питомец», которое занимается отловом безнадзорного скота в Махачкале. Об этом сообщается на сайте администрации Кировского района города.

Инцидент произошел 9 августа примерно в 02:00. Сторож муниципального предприятия обнаружил, что грузовик «Газель», припаркованный перед загоном для скота, загорелся. На место вызвали пожарных, которые оперативно потушили возгорание. В результате сгорела кабина автомобиля. Имущество предприятия и животные, которые находились в загоне, не пострадали.

Замдиректора предприятия Руслан Исмаилов отметил, что несмотря на произошедшее, отлов сельскохозяйственных животных будет производиться и далее. В настоящее время организация в экстренном порядке восстанавливает пострадавший автомобиль. В предприятии отметили, что временно будет использоваться другой грузовик.