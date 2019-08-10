Украина и Турция создадут предприятие для выпуска высокоточного оружия

Государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая Baykar Defence — один из ведущих производителей беспилотников — объединились для организации совместного производства в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Главная задача совместного предприятия — объединить мощности оборонных комплексов стран, чтобы наладить серийное производство новых образцов вооружения для собственных армий. «Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества — синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины», — говорится в сообщении.

Одним из первых проектов станет разработка беспилотника нового поколения. Ожидается, что он сможет часами находиться в воздухе, вести детальную разведку, развивать значительную скорость и наносить удары широким спектром высокоточного оружия. Такие возможности устройству обеспечат композитные материалы, цифровые технологии двигатели украинского производства.