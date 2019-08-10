Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника, который в этом году празднуют 10 августа, назвав подготовку будущих чемпионов и рекордсменов одним из приоритетов государства. Текст его поздравления опубликован на сайт Кремля.

Президент отметил, что серьезное внимание в России уделяется созданию удобной и качественной спортивной инфраструктуры. «Возводятся новые стадионы, современные спортивные базы и оздоровительные комплексы, обустраиваются площадки для занятий физкультурой в образовательных учреждениях и на придомовых территориях», — написал Путин.

Он также поблагодарил наставников, тренеров, инструкторов и всех, кто трудится в сфере спорта, отметив, что благодаря их «компетентности, энтузиазму и преданности делу Россия есть и всегда будет великой спортивной державой».

День физкультурника отмечается с 1939 года.