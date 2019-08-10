СМИ сообщили о патенте «Роскосмоса» на «спутник-самоубийцу»

«Роскосмос» получил патент на спутник, который самоуничтожается в космосе. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Госкорпорация подала заявку в 2017 году и получила разрешение в конце июня. Отмечается, что создание технологии «самоубийства» (соответствующую команду спутник должен получить с Земли в случае завершения эксплуатации или выхода из строя) связано с проблемой космического мусора: по оценке Минобороны на 1 января 2019 года, на околоземной орбите находится более 16 тыс. космических объектов, 87% из них — мусор.

Изобретение предполагает, что спутник «испарится» в результате нагрева собственных элементов. Соответственно, устройство предлагается оснастить системой «самонагревания» и изготавливать из материалов со свойством сублимации, которые при повышении температуры могут переходить из твердого в газообразное состояние — без жидкой фазы.