В Турции на оружейном складе на границе с Сирией произошли взрывы

В Турции на оружейном складе на границе с Сирией произошли взрывы

На оружейном складе в турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией, произошло несколько взрывов. Об этом сообщают телеканал NTV и агентство Haberturk. Агентство отмечает, что никто не пострадал.

По данным телеканала, взрыв произошел около 03:30 по местному времени (совпадает с московским) недалеко от района Мустафы Кемаль. Агентство Anadolu уточняет, что взрыв прогремел недалеко от футбольного стадиона рядом с городом Рейханлы на границе с Сирией.

Причина взрыва неизвестна. По предварительным данным, после этого на складе начался пожар. Жителей ближайших домов эвакуировали, на месте работают пожарные, врачи и полицейские.

Территорию оцепили, а движение на шоссе Кирихан — Рейханлы приостановили, пути проезда к месту происшествия закрыты. Осколки достигли некоторых домов в районе Мустафы Кемаль, кроме того, там выбило стекла в окнах, на стенах появились трещины.