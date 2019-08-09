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American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
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В России решили ввести национальный стандарт для школьной формы

В следующем году в России будет утвержден предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму, сообщил «Известиям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«В стандарте будут прописаны параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки», — сказал он. Также в документе будут перечислены требования к прочности и стойкости материалов.

В пресс-службе Росстандарта пояснили изданию, что в настоящее время в законодательстве нет такого понятия, как школьная форма. ПНСТ будет утвержден на ограниченный срок, чтобы проверить нормы перед принятием ГОСТа.

Тем временем Роскачество подготовило рекомендации по выбору школьной формы, говорится в поступившем в РБК сообщении.

Маркировка должна содержать сведения, в частности, о стране-производителе, наименовании изделия, дате изготовления, размере, составе и правилах ухода. Также должно быть указано, что одежда предназначена «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков». В противном случае продукция может декларироваться производителем как взрослая, к которой предъявляются менее строгие требования. Также в Роскачестве заметили, что при покупке одежды для школьников потребители могут запросить номер документа о соответствии продукции обязательным требованиям.

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Также рекомендуется изучать состав ткани. Эксперты заявили, что не стоит пугаться небольшого количества синтетики в составе ткани — такая вещь будет прочнее, она будет меньше мяться и лучше сидеть. При этом лучше, если подкладка будет из вискозы или хлопка с добавлением небольшого количества синтетических волокон.

Эксперты также советуют проверять качество швов. Также рекомендуется обращать внимание на травмоопасность фурнитуры — на пуговицах должны отсутствовать острые элементы, особенно это важно при выборе одежды для детей младшего школьного возраста.

Теги: Роскачество, школьная форма
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