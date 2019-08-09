В Перу группу исследователей эвакуировали из-за угроз местных жителей

Участники международной команды исследователей, в числе которых были граждане России, в Перу были эвакуированы с горы Уаскаран в горной системе Анды из-за угроз, поступивших в их адрес от местных жителей. Об этом этом сообщает агентство Andina.

Отмечается, что эвакуация прошла 5 августа. На горе Уаскаран (самая высокая точка Перу, ее высота 6757 м) работали восемь исследователей. В их числе — граждане России, США и Мексики.

Глава местной полиции Хавьер Петит заявил, что ученых вывезли в другое место из-за соображений безопасности. «Сейчас они уже не на горе, мы предпочли этот вариант, чтобы не ставить под угрозу их целостность», — добавил Петит.

Как отмечает агентство, от местных жителей в адрес ученых стали поступать угрозы о расправе после появления слухов, что изыскания исследователей связаны с подготовкой горнорудной эксплуатации Уаскарана. В полиции эту версию назвали безосновательной. Там пояснили, что что ученые занимались сбором исторической информации о климатическом феномене Эль-Ниньо.