Депутат Госдумы заявил о нападении при встрече с избирателями в Москве

Депутат Госдумы заявил о нападении при встрече с избирателями в Москве

Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова от фракции ЛДПР во время встречи с избирателями в Москве 8 августа. Об этом он сообщил в беседе с РБК.

«У меня была встреча в Западном Бирюлево, подошли десять человек своеобразных, начали приставать к девушке-волонтеру, что-то кричали в формате «АУЕ». Подошел помощник, его начали толкать, грубить, подошел я, они начали вырывать удостоверение из рук. Я достаточно по-бирюлевски с ними пообщался», — рассказал Чернышов.

Депутат отметил, что в данном районе избирается не в первый раз. Чернышов подтвердил, что после случившегося вызвали полицию. Часть из нападавших была задержана, сейчас полиция ведет работу, добавил парламентарий.

Помощник Чернышова сообщил агентству ТАСС, что нападавшие пытались отнять удостоверение депутата Госдумы, а также угрожали применением насилия. Ганжа также отметил, что по данному факту парламентарий обратился с заявлением в столичную полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил помощник Чернышова.