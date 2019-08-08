Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы

8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов. «Решающее слово должно вернуться к итальянцам, голосование — единственная альтернатива» — говорится в сообщении партии, которое передало итальянское агентство ANSA. Коалиционное правительство Италии было создано по итогам парламентских выборов в марте 2018 года, в него вошли правоцентристский блок во главе с «Лигой» Маттео Сальвини и «Пять звезд», чьим формальным лидером является Луиджи ди Майо. Оба занимают посты вице-премьеров, а возглавляет правительство Джузеппе Конте.

Ранее Сальвини выразил готовность дальше работать с коллегами из «Пяти звезд», только если они прекратят блокировать его идеи. В противном случае он готов инициировать досрочные выборы. Отношения между партнерами в последнее время обострились, они не сходятся во взглядах по различным вопросам, отмечает Reuters. В очередной раз разногласия проявились при голосовании в сенате в среду, когда «Лига» и «Пять звезд» разошлись в поддержке строительства скоростной железной дороги Турин — Лион. «Пять звезд» предлагала отказаться от проекта, но не получила поддержки партии Сальвини.

Разногласия между правящими партиями и вопросы о будущем правительства во главе с Конте могли обсуждаться на встрече премьера с президентом Италии Серджо Маттареллой, пишут итальянские СМИ. Сам Конте содержание встречи не комментировал.

Газета Il Corriere della Sera сообщает, что выборы могут пройти в одно из воскресений октября. В случае проведения досрочных выборов СМИ прогнозируют победу «Лиги» — согласно последнему опросу Ipsos, за партию Сальвини готовы проголосовать 36% избирателей. Этого количества голосов будет достаточно, чтобы одержать победу и сформировать правительство без создания коалиции с «Пятью звездами».