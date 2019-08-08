Владелец Victoria's Secret обвинил экс-финансиста в присвоении $46 млн

Основатель ретейлера одежды L Brands и владелец бренда Victoria's Secret Лесли Векснер заявил, что его бывший финансовый менеджер Джеффри Эпстин присвоил более $46 млн его состояния. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, миллиардер Векснер написал письмо членам Wexner Foundation. В нем он заявил, что недостающие средства обнаружили после того, как в 2007 году он разорвал отношения с Эпстином, которого обвинили в принуждении несовершеннолетних к проституции.

«Мы обнаружили, что он незаконно присвоил огромные суммы денег у меня и моей семьи. Честно говоря, это был огромный шок, хотя он явно меркнет по сравнению с немыслимыми обвинениями против него сейчас», — приводит газета слова Векснера.

В январе 2008 года Эпстин перечислил $46 млн в благотворительный фонд миллиардера. Векснер добавил, что эта сумма может быть только частью присвоенных средств.

В июле Эпстину предъявили обвинение в секс-торговле несовершеннолетними. В обвинительном заключении говорится, что с 2002 по 2005 год он принял в своей резиденции десятки девушек, каждой из которых он платил сотни долларов. Он также платил им за то, что они приводили ему новых девушек. Возраст некоторых из них не превышал 14 лет. Эпстина арестовали 6 июля в аэропорту Нью-Джерси, когда он возвращался из Парижа. Ему грозит до 45 лет тюрьмы. Финансист не признал свою вину.