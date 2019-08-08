Владелец Victoria's Secret обвинил экс-финансиста в присвоении $46 млн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,29 -0,05 EUR Бирж. 73,07 -0,11 Brent 57,15 +1,29% USD Нал. 65,66 64,87 EUR Нал. 73,62 72,74 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1194 -0,0009 BTC/USD Бирж. 11 882,00 -103,00 IMOEX 2 704,28 +1,10% RTSI 1 304,91 +1,56% DJIA 26 007,07 -0,09% Nasdaq 7 862,83 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽479,77 (+13,15%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+22,74%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,15%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+22,74%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 14:06
Число пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии возросло до 80 Общество, 16:13 «Сочи» объявили о переходе седьмого за месяц футболиста «Зенита» Спорт, 16:11 МИД России подтвердил освобождение двух россиян из заключения в Ливии Политика, 16:09 Вторая платежная директива: чего ждать и чего бояться Pro, 16:03 Жена посла США Хантсмана назвала сроки его отъезда из России Политика, 16:01 «Аэрофлот» улучшил позиции в топ-25 авиакомпаний мира по пассажиропотоку​ Пресс-релиз, 15:57 В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очереди за визами Общество, 15:53 Владелец Victoria's Secret обвинил экс-финансиста в присвоении $46 млн Общество, 15:46 Как роботы помогают сделать телепортацию реальной. Видео Экономика инноваций, 15:41  На Украине изготовили экспериментальную водку из чернобыльской воды Технологии и медиа, 15:39 В Монголии на Халхин-Голе установили памятник маршалу Жукову Общество, 15:29 СМИ сообщили о желании Ивана Игнатьева уйти из «Краснодара» Спорт, 15:23 В парламенте Киргизии предложили объявить чрезвычайную ситуацию Политика, 15:17 «Домашний Uber»: как интернет-технологии меняют бизнес по ремонту жилья Недвижимость, 15:12
Общество ,  
0 
Владелец Victoria's Secret обвинил экс-финансиста в присвоении $46 млн

Основатель ретейлера одежды L Brands и владелец бренда Victoria's Secret Лесли Векснер заявил, что его бывший финансовый менеджер Джеффри Эпстин присвоил более $46 млн его состояния. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, миллиардер Векснер написал письмо членам Wexner Foundation. В нем он заявил, что недостающие средства обнаружили после того, как в 2007 году он разорвал отношения с Эпстином, которого обвинили в принуждении несовершеннолетних к проституции.

«Мы обнаружили, что он незаконно присвоил огромные суммы денег у меня и моей семьи. Честно говоря, это был огромный шок, хотя он явно меркнет по сравнению с немыслимыми обвинениями против него сейчас», — приводит газета слова Векснера.

В январе 2008 года Эпстин перечислил $46 млн в благотворительный фонд миллиардера. Векснер добавил, что эта сумма может быть только частью присвоенных средств.

В июле Эпстину предъявили обвинение в секс-торговле несовершеннолетними. В обвинительном заключении говорится, что с 2002 по 2005 год он принял в своей резиденции десятки девушек, каждой из которых он платил сотни долларов. Он также платил им за то, что они приводили ему новых девушек. Возраст некоторых из них не превышал 14 лет. Эпстина арестовали 6 июля в аэропорту Нью-Джерси, когда он возвращался из Парижа. Ему грозит до 45 лет тюрьмы. Финансист не признал свою вину.

По данным Forbes, состояние Векснера и его семьи оценивается в $4,6 млрд. Его компания L Brands владеет такими брендами, как Victoria's Secret и Bath & Body Works.

Теги: миллиардер, Victoria's Secret, присвоение
Материалы по теме
Букингемский дворец опроверг связь принца Эндрю с несовершеннолетней
Общество
СМИ сообщили об отставке исполнительного директора Victoria’s Secret
Бизнес
Victoria’s Secret откажется от некоторых видов продукции
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter