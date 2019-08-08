Evraz отказался от покупки рельсового завода British Steel во Франции

Evraz отказался от покупки рельсового завода British Steel во Франции

Компания Evraz отказалась от покупки рельсового завода из структуры British Steel во Франции. Об этом журналистам сообщил президент Evraz Александр Фролов, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что компания действительно задумывалась о покупке завода, однако после изучения деталей посчитала актив неинтересным для себя.

В конце июня о возможной сделке сообщала Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным газеты, кроме Evraz в покупке предприятия были заинтересованы еще несколько компаний.

Завод Hayange, о котором идет речь, выпускает до 320 тыс. т рельсов в год и является основным поставщиком рельсов для французской государственной железнодорожной компании перевозчика Societe Nationale des Chemins de fer Francais (SNCF).