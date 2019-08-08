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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии

У Германии есть поводы, чтобы благодарить Россию и стремиться сблизиться с ней. Об этом заявил вице-председатель правительства Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.

Журналистка спросила Кубики, как бы он объяснил ситуацию, при которой большинство жителей Восточной Германии выступают за то, чтобы ослабить санкции против России, тогда как в западной части страны так считают лишь 30%, согласно данным программы Politbarometer.

По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских. Кроме того, «друзья из России» помогли, как сказал вице-председатель, предотвратить убийства и вмешательство берлинского охранного полка «Феликса Э. Дзержинского».

Кубики добавил, что в этом вопросе существует эмоциональный аспект: немцы из ГДР общались с русскими. Они, в отличие от тех, кто проживал в западной части страны, отметил вице-председатель, понимали ущерб, который Германия нанесла России во время Первой и Второй мировой войны.

Сейчас, по его словам, Москве и Берлину следует работать над взаимопониманием для того, чтобы решить проблемы.

Теги: Россия - Германия, бундестаг
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