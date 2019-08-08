У Германии есть поводы, чтобы благодарить Россию и стремиться сблизиться с ней. Об этом заявил вице-председатель правительства Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.

Журналистка спросила Кубики, как бы он объяснил ситуацию, при которой большинство жителей Восточной Германии выступают за то, чтобы ослабить санкции против России, тогда как в западной части страны так считают лишь 30%, согласно данным программы Politbarometer.

По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских. Кроме того, «друзья из России» помогли, как сказал вице-председатель, предотвратить убийства и вмешательство берлинского охранного полка «Феликса Э. Дзержинского».

Кубики добавил, что в этом вопросе существует эмоциональный аспект: немцы из ГДР общались с русскими. Они, в отличие от тех, кто проживал в западной части страны, отметил вице-председатель, понимали ущерб, который Германия нанесла России во время Первой и Второй мировой войны.

Сейчас, по его словам, Москве и Берлину следует работать над взаимопониманием для того, чтобы решить проблемы.