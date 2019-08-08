Общество , 08 авг, 09:00
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На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР
Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием на русском языке, датирующимся 20 июня 1969 года. О находке он сообщил на странице в Facebook и попросил помощи в переводе.
Как отмечает «БрестСИТИ», бутылку нашли в заливе Шишмарев на западе Аляски.
Автор послания служил на плавбазе «Сулак» «Востокрыбхолодфлота». В тексте он передал сердечный привет и попросил обнаружившего бутылку сообщить о находке экипажу флота по адресу во Владивостоке.
Запись в facebook пользователя tylerivanoff
В заключение в послании он пожелал нашедшему хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания.