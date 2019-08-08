На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР

На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР

Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием на русском языке, датирующимся 20 июня 1969 года. О находке он сообщил на странице в Facebook и попросил помощи в переводе.

Как отмечает «БрестСИТИ», бутылку нашли в заливе Шишмарев на западе Аляски.

Автор послания служил на плавбазе «Сулак» «Востокрыбхолодфлота». В тексте он передал сердечный привет и попросил обнаружившего бутылку сообщить о находке экипажу флота по адресу во Владивостоке.

Запись в facebook пользователя tylerivanoff

В заключение в послании он пожелал нашедшему хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания.