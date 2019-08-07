Кадыров назвал возможным срыв вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году

Вторжение боевиков-ваххабитов в Дагестан в августе 1999 году можно было предотвратить, так как информация о нападении была публично известна заранее. Об этом в интервью «Чечня Сегодня» заявил Рамзан Кадыров.

Речь идет о проникновении вооруженных формирований ваххабитов с территории Чечни в Дагестан, где планировалось создать независимое исламское государство. Территорию от боевиков в течение августа—сентября 1999 года освобождали федеральные войска, которые потеряли несколько сотен человек убитыми.

По словам главы Чечни, о предстоящем вторжении «задолго говорила каждая торговка на Хасавюртовском [город в Дагестане на границе с Чечней] рынке. Об этом, в частности, открыто говорил Хаттаб (арабский ваххабит, один из руководителей вторжения совместно с Шамилем Басаевым), отметил Кадыров.

Однако двигающиеся в Дагестан по «узкой дороге» террористы практически не понесли потери, а граница между регионами так и не была «прикрыта», пояснил глава Чечни. «За это даже один известный генерал-полковник в первые же дни был снят с командования операцией против террористов на этом направлении», — заключил Кадыров, не уточнив имени.