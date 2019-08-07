British Airways отменила более 90 рейсов из-за компьютерного сбоя

British Airways сообщила о сбое в компьютерной системе, который затронул систему электронной регистрации на рейсы, говорится в Twitter британской авиакомпании.

«Сегодня утром мы столкнулись с системными проблемами, которые влияют на регистрацию и отправление рейсов», — сообщается в ответе авиаперевозчика одному из пользователей. Компания призвала клиентов приезжать в аэропорты заранее.

Как сообщает The Telegraph, из-за неполадок компания отменила в лондонских аэропортах 91 рейс: 81 в Хитроу и десять в Гатвике. Более 200 рейсов по всей Великобритании были задержаны.

Пользователи в социальных сетях также пожаловались на сбои в работе приложения British Airways, отмечает Би-би-си.