В подмосковном Долгопрудном автобус насмерть сбил двух пешеходов

В подмосковном Долгопрудном автобус насмерть сбил двух пешеходов

В подмосковном городе Долгопрудный автобус насмерть сбил двух пешеходов, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«На Лихачевском проспекте это произошло. Пока устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка», — добавили в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что еще два человека — водитель и пассажир автобуса — пострадали и были госпитализированы. По данным пресс-службы администрации округа Долгопрудный, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Как уточняет «РИА Новости», инцидент произошел около 10:00 мск. Как сообщил агентству информированный источник, по предварительной причине, ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса стало плохо за рулем. «Подмосковье сегодня» уточняет, что автобус №368 въехал в остановку общественного транспорта «Общежитие».

По факту произошедшего начата доследственная проверка, сообщается на сайте областного главка СКР.