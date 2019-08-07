В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка

В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок. Такое заявление сделал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает Newsone.

Описывая проявления этого кризиса, Тука указал на то, что «государства постоянно пренебрегают договоренностями», а также на то, что была уничтожена «мировая безопасная система». «И вот в этой всей «каше» нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, сейчас не функционирует», — сказал он.

Тука указал, что его слова относятся не только к Украине. «Просто не работают те механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны», — повторил он.

По его словам, восстановить статус-кво можно только тогда, когда эти механизмы будут обновлены.

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