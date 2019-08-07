Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом

Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом

Три человека погибли после столкновения легкового автомобиля с большегрузом под Саратовым. Об этом со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию сообщает информационное агентство «Регион 64».

Около шести часов утра на 366 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись легковой автомобиль KIA и большегруз. Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.

Как уточняет «РИА Новости», погибла девочка двух лет и пятилетний мальчик. «Дети перевозились с нарушением, без использования детских удерживающих устройств», — сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, женщина заснула за рулем, что и привело к столкновению. Ведомство проводит проверку по факту аварии.