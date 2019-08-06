Актер сериала «Кухня» Бадмаев отверг нападение на пассажира с ножом

Актер Джан Бадмаев, известный по сериалам «Интерны» и «Кухня», опроверг в разговоре с РБК нападение с ножом на мужчину в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» в центре Москвы.

«В метро меня задел и оскорбил мужчина по моим национальным признакам, я не выдержал и в отместку обозвал его крепким словом. Все! В это время вмешались сотрудники полиции на транспорте, они задержали нас», — заявил он.

По словам актера, его отпустили после составления протокола, объяснительной беседы и оплаты административного штрафа. «Я оплатил штраф за публичное оскорбление, и все», — уточнил Бадмаев.

Как уточнили РБК в пресс-службе управления МВД России по Москве, в ночь с 5 на 6 августа в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из участников привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП («мелкое хулиганство»).

О том, что Бадмаев напал на прохожего с ножом, сообщил телеканал РЕН ТВ, не указывая источник информации. По данным телеканала, актер отпраздновал свой день рождения и отправился домой; другой мужчина не пострадал.