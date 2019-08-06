Мать избитого 3 августа подростка написала заявление в СК

Заявление в следственный отдел СУ СК по Тверскому району Москвы написала мать 17-летнего подростка, которого избили на несанкционированной акции 3 августа. Как сообщил адвокат молодого человека Федор Сирош, сотрудников Росгвардии она требует привлечь к ответственности по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как рассказал Сирош, подросток был задержан на Тверской улице. Сотрудникам правоохранительных органов он попытался зачитать из Конституции 31-ю статью о праве граждан собираться мирно и без оружия. «Его ударили по голове, били по телу. Доставили в ОМВД по Обручевскому району», — сообщил юрист.

По его словам, по предварительной информации, молодой человек получил сотрясение мозга и повреждение мягких тканей. «В отделении он чувствовал себя очень плохо, полицейские не хотели видеть, что с ним происходит», — добавил Сирош.

«У него сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей шеи и плечевого сустава. Всю ночь в больнице его рвало, болела голова, пока сохраняются головные боли», — рассказала РБК мать задержанного Виктория Костюк. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов били молодого человека по ребрам и голове, отобрали личные вещи.

Сам молодой человек добавил, что сотрудники не представились, не показали удостоверения, номера жетонов и не указали причину задержания.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве отказались от комментариев. В пресс-службе Центрального округа Росгвардии не смогли оперативно предоставить комментарий. «На данный момент мы не обладаем информацией об этом», — сказал представитель ведомства.