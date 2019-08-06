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Полюс ₽7 200 (+6,07%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+8,15%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+22,02%) прогноз Cowen к 31.07.20
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Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон
Тони Моррисон (Фото: Bebeto Matthews / AP)

Американская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press.

Моррисон стала первой афроамериканкой, получившей Нобелевскую премию по литературе.

Роман писательницы «Возлюбленная» был в 1988 году удостоен Пулитцеровской премии, позднее его экранизировали. Роман повествует о рабстве и расизме в Америке XIX века.

В 2012 году занимавший тогда пост президента США Барак Обама наградил Моррисон Президентской медалью свободы — одной из высших наград в стране для гражданских лиц.

Моррисон преподавала творческое письмо и литературу во многих университетах, в том числе в Говардском (который окончила в 1953 году), Йельском и Принстонском университете. Последний роман писательницы «Боже, храни мое дитя» вышел в 2015 году.

Теги: нобелевский лауреат, смерть
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