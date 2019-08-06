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Walmart $130 (+22%) прогноз Cowen к 31.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
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«Ростелеком» попросил суд взыскать с Минкомсвязи более 300 млн руб.

«Ростелеком» подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций более 314,3 млн руб. Это следует из картотеки дела на сайте суда.

Третьими лицами в заявлении, поданном 5 августа, обозначены МВД, Минтранс, Росморречфлот, а также ФСБ и Минобороны России. Причины и суть иска не разглашаются.

В пресс-службе «Ростелекома» от комментариев РБК отказались.

В феврале суд удовлетворил иск «Ростелекома» к Минкомсвязи о взыскании неосновательного обогащения в 464 млн руб. Спор касался работы государственной системы миграционного учета и оформления паспортов.

Решением Арбитражного суда от 17 декабря 2018 года требования «Ростелекома» были удовлетворены в полном объеме. Минкомсвязь подал жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, ее рассмотрение было назначено на 23 мая 2019 года. В итоге суд отклонил апелляцию, а Минкомсвязь подал еще одну встречную кассационную жалобу.

«Ростелеком» оказывает услуги по эксплуатации и развитию системы миграционного учета с 2011 года. Последний госконтракт истек в 2016 году, однако компания продолжала обеспечивать работоспособность программы, пишет «Коммерсантъ». Уже без госконтракта в течение 2017 года «Ростелеком» продолжал оказывать услуги связи, увеличивая их объем.

Теги: «Ростелеком», Минкомсвязи, Арбитражный суд Москвы
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