«Ростелеком» попросил суд взыскать с Минкомсвязи более 300 млн руб.

«Ростелеком» подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций более 314,3 млн руб. Это следует из картотеки дела на сайте суда.

Третьими лицами в заявлении, поданном 5 августа, обозначены МВД, Минтранс, Росморречфлот, а также ФСБ и Минобороны России. Причины и суть иска не разглашаются.

В пресс-службе «Ростелекома» от комментариев РБК отказались.

В феврале суд удовлетворил иск «Ростелекома» к Минкомсвязи о взыскании неосновательного обогащения в 464 млн руб. Спор касался работы государственной системы миграционного учета и оформления паспортов.

Решением Арбитражного суда от 17 декабря 2018 года требования «Ростелекома» были удовлетворены в полном объеме. Минкомсвязь подал жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, ее рассмотрение было назначено на 23 мая 2019 года. В итоге суд отклонил апелляцию, а Минкомсвязь подал еще одну встречную кассационную жалобу.