Путину в Сочи подарили хоккейную форму «Красной машины»

Российский президент Владимир Путин посетил в Сочи центр «Сириус». Там он побывал на семинаре для учеников спортивных школ и тренеров юношеских региональных хоккейных команд, организованный Федерацией хоккея России, сообщается на сайте Кремля.

Президенту подарили форму с логотипом программы «Красная машина», по которой осуществляется подготовка молодых игроков хоккейных сборных страны, сообщает ТАСС.

Президент осмотрел новый комплекс «Школа» и посетил семинар для юношеских региональных хоккейных команд и их тренеров в рамках национальной программы «Красная машина». Мастер-класс для юных хоккеистов провели в том числе президент Федерации хоккея Владислав Третьяк, первый вице-президент, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг и главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

О ходе работы «Красной машины» Путину рассказал Владислав Третьяк. «Для нас важно проводить как можно больше мастер-классов с привлечением тренер сборных команд», — отметил он, добавив, что это хороший пример и большой опыт для молодых спортсменов. «Они должны видеть и знать, куда стремиться и расти», — сказал он.