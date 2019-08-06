ФСИН и ФССП получили право бесплатно парковаться в Москве

ФСИН и ФССП получили право бесплатно парковаться в Москве

Департамент транспорта Москвы разрешил автомобилям Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) бесплатно парковаться в зонах платных парковок. Соответствующий приказ от 1 августа (.pdf), подписанный заммэра и главой департамента Максимом Ликсутовым, размещен на сайте московской мэрии.

Для того, чтобы воспользоваться таким правом, автомобиль ФСИН и ФССП должен иметь соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи. Тем не менее таким машинам нельзя будет парковаться в местах для инвалидов.

Контроль за выполнением приказа Ликсутов возложил на своего первого заместителя — руководителя контрактной службы Сергея Андрейкина.

Парковки и дорожные штрафы жители Москвы считают самой главной проблемой города, выяснили ранее социологи из Левада-центра.