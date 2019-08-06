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Технологии и медиа ,   Сделано для агрегаторов 
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Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики». Шутку он опубликовал в своем Twitter.

Сначала Маск разместил кадр с телепузиками Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По, а затем опубликовал фотоколлаж с королевой на фоне лужайки из сериала в костюмах фиолетового, зеленого, желтого и красного цветов, которые соответствуют окрасу персонажей.

В ответ на его твит пользователи предложили варианты, где вместо морд телепузиков лицо самого Маска или участников группы Queen. Другие вместо британской королевы опубликовали аналогичный коллаж с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Премьера британского сериала производства BBC состоялась в марте 1997 года. Всего было выпущено 365 серий с четырьмя героями, на животах которых расположены экраны телевизора, а на головах — антенны. Сериал закрылся в 2001 году. Его 58 раз выпускали на видеокассетах, а затем на DVD.

Теги: Илон Маск, Елизавета II, телешоу, Великобритания
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