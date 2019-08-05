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ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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Зеленского уличили в использовании запрещенного российского приложения

В сети появилось фото президента Украины Владимира Зеленского, на котором видно, что в его телефоне установлено российское приложение «Яндекс.Диск». Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

На фотографию обратили внимание участники сообщества «Баба и кот» в социальной сети Facebook.Снимок был сделан в марте, когда Зеленский был еще кандидатом в президенты, пишет «Обозреватель».

В мае 2017 года Петр Порошенко, который был тогда президентом Украины, подписал указ, который предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. Документ, в частности, предусматривает блокировку сервисов холдинга Mail.Ru Group (которому принадлежат социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники») и «Яндекса».

Советник Зеленского Михаил Федоров в интервью «Лига.Tech» сказал, что не рекомендует снимать блок с социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», так как не видит в этом целесообразности. «Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев», — сказал Федоров. Он также отметил, что блокировку этих сетей нужно продлить после того, как срок настоящих санкций истечет.

Теги: Владимир Зеленский, мобильное приложение, Украина
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