Полиция ответила на сообщения о драке чеченцев с польскими болельщиками

Представитель полиции Малопольского воеводства Катарина Цисло подтвердила РБК, что в Кракове были задержаны около 20 человек, но не уточнила их гражданство. Ранее СМИ сообщили, что в торговом центре полицейские предотвратили драку между жителями Чечни и футбольными фанатами.

«Могу подтвердить, что сегодня полицейские задержали около 20 человек. Задержание произошло в районе одного из торговых центров в [районе] Новая Гута в Кракове. Что касается гражданства задержанных, то такой информации мы не даем», — сказала она. Цисло добавила, что в автомобилях задержанных нашли запрещенные польским законодательством предметы.

«На месте несколько часов продолжались полицейские обыски. Не было никакой драки, а также никто не погиб», — добавила она. По словам собеседника РБК, дело находится на контроле у Окружной прокуратуры Кракова.

В посольстве России в Польше РБК сообщили, что пытаются выяснить, был ли такой инцидент. «До настоящего момента в посольство России в Польше и генконсульство ни от прокуратуры, ни от других правоохранительных органов информации [о задержании россиян] не поступало. Мы пытаемся выяснить, имел ли место данный инцидент», — сказали в диппредставительстве.

RMF24 сообщал, что на автостоянке торгового центра в Кракове полиция задержала 20 человек, большинство из которых были жителями Чечни. Между ними и футбольными фанатами произошла драка из-за нелегальной торговли, указывало издание.