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Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
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Банк «Открытие» опроверг утечку персональных данных клиентов

Информация об участившихся мошеннических атаках на клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к банку «Открытие», не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении «Открытия», поступившем в РБК.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о выложенной в интернете базе с персональными данными 70 тыс. клиентов Бинбанка. Отмечалось, что эти клиенты ранее подавали заявки на получение кредитных карт «Эликсир».

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«Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета «Коммерсантъ», имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка. С начала года в банке не было ни одного случая обращения владельцев карт «Эликсир», — подчеркнули в банке «Открытие».

Также там отметили, что всего было выпущено 20 тыс. карт «Эликсир», при этом последний раз они выпускались в 2014 году.

Согласно сообщению, общее число атак на банк в 2019 году крайне незначительно.

Роскомнадзор 5 августа потребовал от банка «Открытие» объяснить причины утечки информации о клиентах Бинбанка, о которой писали СМИ.

Теги: «Открытие», опровержение, утечка данных, персональные данные, клиенты
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