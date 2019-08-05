Банк «Открытие» опроверг утечку персональных данных клиентов

Информация об участившихся мошеннических атаках на клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к банку «Открытие», не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении «Открытия», поступившем в РБК.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о выложенной в интернете базе с персональными данными 70 тыс. клиентов Бинбанка. Отмечалось, что эти клиенты ранее подавали заявки на получение кредитных карт «Эликсир».

«Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета «Коммерсантъ», имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка. С начала года в банке не было ни одного случая обращения владельцев карт «Эликсир», — подчеркнули в банке «Открытие».

Также там отметили, что всего было выпущено 20 тыс. карт «Эликсир», при этом последний раз они выпускались в 2014 году.