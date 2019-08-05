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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
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В Екатеринбурге неизвестные напали на отделение «Почты России»

В Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение «Почты России», сообщил РБК пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Нападение на отделение на ул. Окружная, 8, произошло утром 5 августа, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 9:13 по местному времени (7:13 мск).

«По предварительным данным, трое злоумышленников в масках ворвались в служебное помещение с заднего входа и закрыли за собой двери. Один из них был вооружен предметом, похожим на пистолет», — сказал представитель главка.

Грабители потребовали у сотрудницы наличные деньги. После того как работница почты отказала нападавшим, ее ударили. Нападавшие похитили деньги, предназначавшиеся для внутреннего оборота.

Пострадавшую доставили в больницу. На месте происшествия работают следователи.

В пресс-службе «Почты России» сообщили порталу Е1.RU, что отделение возобновит работу после завершения следственных мероприятий. Пенсии доставляются и выплачиваются в штатном режиме, добавили там.

По данным издания, на отделение нападают не первый раз: прошлый налет произошел 6 июня, тогда никто не пострадал.

Теги: Екатеринбург, «Почта России», ГУ МВД по Свердловской области, новости РБК
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