В Екатеринбурге неизвестные напали на отделение «Почты России»

В Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение «Почты России», сообщил РБК пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Нападение на отделение на ул. Окружная, 8, произошло утром 5 августа, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 9:13 по местному времени (7:13 мск).

«По предварительным данным, трое злоумышленников в масках ворвались в служебное помещение с заднего входа и закрыли за собой двери. Один из них был вооружен предметом, похожим на пистолет», — сказал представитель главка.

Грабители потребовали у сотрудницы наличные деньги. После того как работница почты отказала нападавшим, ее ударили. Нападавшие похитили деньги, предназначавшиеся для внутреннего оборота.

Пострадавшую доставили в больницу. На месте происшествия работают следователи.