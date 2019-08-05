Под Вологдой загорелся фанерный комбинат

В Кадуйском районе Вологодской области загорелся цех сортировки фанерного комбината. Об этом сообщается на сайте областного МЧС.

Возгорание произошло в районе 6:00 (совпадает с мск) 5 августа по адресу ул. Западная, 4а.

Как сообщили ТАСС в МЧС, площадь пожара составила 3,25 тыс. кв. м. В ночной смене цеха находились 65 человек, все они покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных. На данный момент пожар локализован. В результате возгорания никто не пострадал.

На месте происшествия работают 25 человек и 9 единиц техники.