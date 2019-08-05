В Саратовской области перевернулся автобус из Германии

Утром 5 августа в Красноармейском районе Саратовской области автобус с пассажирами выехал в кювет. Сообщение об аварии размещено на сайте регионального МЧС.

По данным ведомства, авария произошла около 5:40 утра по местному времени (4:40 мск) на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград в Красноармейском районе, неподалеку от населенного пункта Луганское.

В результате происшествия пострадали шесть человек. По предварительным данным, незначительные травмы получили четверо взрослых и двое детей, их отправили в больницу на осмотр, сообщает SaratovNews со ссылкой на местное управление ГИБДД.

Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин. Он перевернулся на 376-м км трассы, недалеко от поворота на село Мордово.