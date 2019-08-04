На Кубани из-за угрозы смерча из двух лагерей эвакуировали 250 детей

На Кубани из-за угрозы смерча из двух лагерей эвакуировали 250 детей

В Славянском районе Краснодарского края из-за угрозы формирования смерчей в акватории Черного моря спасатели эвакуировали свыше 300 человек из двух детских лагерей. Об этом сообщает портал «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

По данным портала, эвакуацию провели в 16:50 4 августа из лагеря «Ровесник» и «Лебяжий берег», которые находятся на побережье Азовского моря.

Так, из «Ровесника» вывезли 90 детей и 25 взрослых, все они местные жители. Их развезли по месту проживания. Из «Лебяжьего берега» эвакуировали 160 детей и 54 взрослых. Поскольку все они приезжие, их доставили в пункт временного размещения.

В связи с ухудшением погодных условий, в готовности к реагированию в настоящий момент находятся 100 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.