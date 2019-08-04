Семь машин столкнулись на трассе в Новгородской области

Семь машин столкнулись на трассе в Новгородской области

В Новгородской области в результате ДТП с семью автомобилями пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, пять легковых и два грузовых автомобиля столкнулись на 563-м километре трассы М-10 «Россия», недалеко от населенного пункта Трегубово.

Согласно предварительной информации, среди пострадавших — двое детей и пять взрослых.

Как уточнили в ведомстве агентству «РИА Новости», в настоящее время движение на аварийном участке трассы временно перекрыли.