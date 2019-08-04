Общество , 04 авг, 17:30
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Семь машин столкнулись на трассе в Новгородской области
В Новгородской области в результате ДТП с семью автомобилями пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По данным ведомства, пять легковых и два грузовых автомобиля столкнулись на 563-м километре трассы М-10 «Россия», недалеко от населенного пункта Трегубово.
Согласно предварительной информации, среди пострадавших — двое детей и пять взрослых.
Как уточнили в ведомстве агентству «РИА Новости», в настоящее время движение на аварийном участке трассы временно перекрыли.