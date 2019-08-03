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Путин поручил Минобороны увековечивать память погибших военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Министерство обороны полномочиями по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Документ опубликован на портале правовой информации.

Документ предусматривает ряд изменений в положение о Министерстве обороны, утвержденное в первой редакции в 2004 году.

«Внести в положение о Министерстве обороны РФ, дополнив пункт семь подпунктом 44/1 следующего содержания: осуществляет работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества», — говорится в указе.

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В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны

В апреле президент Владимир Путин анонсировал начало подготовки госпрограммы по увековечению памяти павших при защите Отечества. По его словам, целью программы является урегулирование правовых аспектов поискового движения, включая содействие со стороны властей.

С 2004 года в России действует закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Согласно ему основными формами увековечения памяти являются сохранение захоронений, установка надгробий и других мемориальных сооружений, проведение поисков неизвестных воинских захоронений, создание мемориальных музеев и другие.

Теги: Минобороны, Владимир Путин
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