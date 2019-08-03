Путин поручил Минобороны увековечивать память погибших военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Министерство обороны полномочиями по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Документ опубликован на портале правовой информации.

Документ предусматривает ряд изменений в положение о Министерстве обороны, утвержденное в первой редакции в 2004 году.

«Внести в положение о Министерстве обороны РФ, дополнив пункт семь подпунктом 44/1 следующего содержания: осуществляет работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества», — говорится в указе.

В апреле президент Владимир Путин анонсировал начало подготовки госпрограммы по увековечению памяти павших при защите Отечества. По его словам, целью программы является урегулирование правовых аспектов поискового движения, включая содействие со стороны властей.