МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в центре Москвы

Крупный пожар на Дубининской улице в центре Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице, д. 41, стр. 4 в районе Замоскворечья поступило в МЧС в 06:18. В 09:10 пожар на площади 5 тыс. кв. м был локализован, в 11:00 — полностью ликвидирован.

В тушении огня были задействованы два вертолета Московского авиационного центра, на месте инцидента работали 17 единиц техники и 80 человек личного состава МЧС. Прибывшая на место пожара передвижная лаборатория провела замеры атмосферного воздуха, превышение ПДК продуктов горения не выявлено.

При обрушении перекрытий в пустующем здании пострадал один пожарный. Он был госпитализирован с травмой ноги. «Он [пожарный] при тушении оступился и обратился к медикам для проверки, и медики уже приняли решение его госпитализировать», — сказал РБК представитель пресс-службы МЧС.