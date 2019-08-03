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МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в здании в центре Москвы

Пожарные службы ликвидировали открытое горение в заброшенном здании на Дубининской улице в центре Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичное управление МЧС.

Сообщение о пожаре в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице в районе Замоскворечье поступило в 06:18 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.  

Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности. К тушению пожара привлечены два вертолета. При обрушении перекрытий в пустующем здании пострадали один пожарный. Он госпитализирован с травмой ноги.    

  

Теги: Москва, пожар
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